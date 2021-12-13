KEŞKE HER KURUMUN SAYIŞTAY RAPORU BÖYLE OLSA

EDİRNE (Habermetre) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, düzenlediği basın toplantısı ile gündemi değerlendirdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gürkan, Sayıştay raporundan, altyapı çalışmalarına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de yaşanan ekonomik krize ve fiyat artışlarına dikkat çeken Gürkan, "Allah, hepimizin yardımcısı olsun. Gücümüz yetmiyor. Yapabileceğimiz bir şey yok, çaresiziz. Elimizden bir şey gelmiyor. Halk ekmek de gündemimiz de vardı. Bununla ilgili ben ve yardımcılarım çok farklı çalışmalar yaptık. Ama şunu da görmek lazım, belediyeler de sınırsız kaynaklara sahip değil. Bunların sürdürülebilirliğini sağlamak da önemli" dedi.

Konuyla ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden örek veren Gürkan, "Geçtiğimiz Cuma günü tahsilatımız 70 bin liraydı. 70 bin lira belediye için sakız parası bile değil. Biz bütçemizin çoğunluğunu öz gelirlerimiz ile oluşturuyoruz. Yani vatandaşlardan topladığımız çeşitli ücretlerle, vergilerle. Vatandaştan alamıyoruz. ve herkes belediyeden hizmet bekliyor haklı olarak ama belediyenin de bunları yapabilmesi için kaynağının olması lazım" diye konuştu.

2020'DE 22 BİN LİRA OLAN BİTÜN 180 BİN LİRA OLDU

Asfaltlama çalışmaları hakkında da bilgi veren Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Asfaltlama çalışmaları için TÜPRAŞ'tan bitüm diye bir malzeme alıyoruz. Mart 2020'de bir tanker bitüm 22 bin liraydı. Bundan 1, 5 ay önce 118 bin liraydı, sonra 140 bin lira oldu, sonra 156 bin lira oldu, 10 gün önce 180 bin liraydı. Şuanda fiyatı kimse bilmiyor. ve malzemeyi peşin para ödeyerek olmak zorundayız. " diye konuştu.

Selimiye Meydan Projesi'nin 2. etap ihalesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığını hatırlatan Belediye Başkanı Gürkan, "Mülkiyeti ve projesini Edirne Belediyesi, finansmanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapıyor. Başladık, güzel gidiyor. Yemiş Kapanı Hanı ile ilgili mahkemeyi kazanmıştık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol yapmıştık. O protokol kapsamında gidiyor çalışmalar. Zaman zaman bundan siyasi rant kazanmaya çalışanlar oluyor. Çalışsınlar, ben ona bakmam. Ben Edirne ne kazanıyor diye bakarım. Burada Edirne kazanıyor. Ama bu projenin 4 yıldır durmasının sebebi, o hanın birileri tarafından yapılmak istenmesi, benim de Selimiye'nin siluetini bozacak olması nedeniyle karşı çıkmamdır. Ben Edirne'nin ve Selimiye'nin haklarını korumak için bu mücadeleyi yaptım. 4 yıl geciktirdi bu bizi ama sonuçta hem hukuki açıdan hem da kamuoyu açısından haklılığımız kanıtlandı. Şuanda bir uzlaşma ile burası yapılıyor" dedi.

Edirne'de devam eden altyapı çalışmaları hakkında da bilgi veren Gürkan, altyapının yüzde 50'sinin tamamlandığını söyledi. Zaman zaman şov yapmak isteyenlerin de çıktığını belirten Gürkan, "Kocasinan'da bir sokak. Sokakta bir noktada kot düşük. Orada su birikmiş. Geçen arabalara, ağ atan vatandaşın çizmelerine bakın. Suyun yüksekliği 2 santimetreyi geçmez. Birileri bir mizansen, kumpas hazırlıyor. Bazı insanlar, Türkiye'de son yıllarda bu kumpas hazırlamayı bir meziyet haline getirdiler. Birini çağırıyorlar, ağını al gel. Biri ağ atıyor, biri çekiyor, şov yapıyor. Tutumu ne olduğu belli olan bir televizyon kanalı çekim yapıyor, haber yapıyor. Bunlar çirkin şeyler. Bu yaz Karadeniz'de CHP'li olmayan belediyeler, orada yaşanan doğal afetleri biliyorsunuz. Ne yapacağız, belediyeleri mi suçlayacağız. İnsanlık dışı bir şey. Afet bunlar… Gelmiş şovmen, vatandaşı da kandırıyor. Ben olayın iç yüzünü sonradan öğrendim. Ağ attırıyor televizyoncu arkadaş, sonra da geliyor, çekiyor. Aynı televizyon Pazar günü adliye kapalıyken, sanki bir şeyler olmuş gibi adliye önünden canlı yayın yapıyor" dedi.

Altyapı da 2021 yılında krediler ile ilgili sıkıntılar olduğunu kaydeden Gürkan, bu sorunların aşıldığını şuan da altyapının rutinde devam ettiğini söyledi.

Altyapı çalışmalarının gerçekleşmediği noktalarda su birikintilerinin yaşandığı da belirten Gürkan, altyapının bitirileceğini, yollarında yapılacağını söyledi.

21 Aralık'ta, Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin yıl dönümünde Atatürk Kültür Merkezi'ni hizmete açmayı planladıklarını da ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bina için gerekli malzemelerin ulaşımı konusunda sıkıntı yaşandığını belirterek, "Pandemi ve kurlarda oluşan artış nedeniyle Almanya'dan gelecek olan elektronik cihazlarda sıkıntı yaşıyoruz. Bu nedenle de bu açılışı ertelemek zorunda kaldık" dedi.

Basın mensuplarının Sayıştay'ın belediyelerle ilgili 2020 yılı denetim raporu hakkındaki sorularına da yanıt veren Gürkan, "Ben tam 37 yıldır Sayıştay'a hesap veriyorum. Bilmeyenler konuşmaya çalışıyor. Hayatım Sayıştay'a hesap vermekle geçti. Sayıştay raporunun ne dediğini gerçekten anlıyor mu bu arkadaşlar? Sabah gazetesinde de çıkmış haber, 6 CHP'li belediye borçlanma sınırını aştı, diye. Nereye borçluyuz, devlete borçluyuz. Altyapıyı yapıyoruz. Çöplüğü yaptık, içme suyu isale hattını yaptık, içme suyu arıtma tesisini yaptık, atık su arıtma tesisini yapıyoruz. Nereye borçlanıyoruz biz. Devlete. Sayıştay'ın raporunda eleştirileri var. Onlar eleştiri midir? Eleştiridir ama havuz medyasının, havuz medyasının Edirne temsilcisinin anlatmaya çalıştığı gibi büyük bir eleştiri değil, doğal bir eleştiridir" diye konuştu.

Sayıştay raporunda bahsedilen konuları da tek tek açıklayan Gürkan, "Keşke her kurumun Sayıştay raporu böyle olsa" dedi.

BULGARLARIN BİR SUÇU YOK

Son zamanlardaki döviz kur farkından dolayı Bulgarların Edirne'ye gelip alışveriş yaptığını bazı Edirnelilerin de bundan rahatsız olduğunu belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Bulgarların bir suçu yok bunda. Yapmayın sevgili Edirneliler, gözünüzü seveyim. Alkışlayın demiyorum ama bu serbest ekonomi. Sen paranı değerli kılamamışsan, bir ay içinde yüzde 50-60 değer kaybetmişse paran, parası olan da gelip bunu değerlendirecek. Esnafa şunu söylemek istiyorum. Mutlaka tarife cetveli bulundurun. Turisti getirmek zordur, tutmak iki kat zordur. Edirneli hemşehrilerimi de şunu söylemek istiyorum, Bulgarlar'ın yaptığı alışverişten dolayı Edirne'deki fiyatlar belki biraz yükseliyor ama Bulgarlara kızmayalım. Onların yaptığı alışverişler orta ve küçük esnafın ayakta durmasını sağlıyor. Orada çocuğumuz, çoluğumuz çalışıyor" dedi.

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