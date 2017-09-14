Kesk'ten Öğretmen İhraçlarına Tepki

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'te, KESK dönem sözcüsü Ali Ersönmez, Kanun Hükmünde Kararnameler ile 34 bin öğretmenin ihraç edildiğini söyledi. KESK sözcüsü Ali Ersönmez, düzenlediği basın toplantısında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan 26 KHK ile 34 bin öğretmenin ihraç edildiğini belirtti. KHK'larla ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın açlık grevine başladığını hatırlatan Ersönmez, biran önce OHAL'in kaldırılmasını, KHK'lerin iptal edilmesini isteyerek şöyle dedi

Bugüne kadar çıkarılan KHK'lerle 34 bin öğretmenin yanı sıra çeşitli kurumlardan 100 binin üzerinde kamu çalışanı ihraç edildi. Bu ihraçların sonucu Nuriye Gülmen ve Semih Özakça işlerine geri dönmek için açlık grevine başladı. Onlar bu greve işlerine geri dönmek için başladılar ve tek istekleri öğrencilerine geri dönmek. Açlık grevi sürecinde yaşamı olumsuz etkileyen cezaevi koşullarından kurtulmaları için Nuriye Gülmen ve Semih Özakça acilen tahliye edilmelidir. OHAL kaldırılmalı, KHK'ler iptal edilmeli, haksız ve hukuksuz olarak ihraç edilen kamu çalışanları görevlerine iade edilmelidir.