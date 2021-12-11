Kesişme: İyi ki varsın Eren ne zaman çıkacak? Eren Bülbül'ün filmi vizyona ne zaman girecek, konusu ne?
11 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatlarının konu edinildiği TRT'nin "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin gösterim tarihi belli oldu. Peki, Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi ne zaman çıkacak? Kesişme: İyi ki varsın Eren ne zaman çıkacak? Eren Bülbül'ün filmi vizyon tarihi ne zaman, konusu ne? İşte detaylar..
Kesişme: İyi ki varsın Eren ne zaman çıkacak? Eren Bülbül'ün filmi vizyon tarihi ne zaman, konusu ne? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu'nun kaleme aldığı Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi için geri sayım başladı. Trabzon Maçka'da teröristlerle, kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada 15 yaşındayken kaybettiğimiz Eren Bülbül ve onu korumak için 41'inci yaş gününde 41 mermiyle şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan Eren Bülbül'ün filmi gösterime yaş gününde girecek.
Mustafa Uslu, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği, İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk, Mutlunur Lafçı ve Emir Çiçek'in başrolleri paylaştığı filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı.
"Kesişme - İyi ki Varsın Eren"vizyon tarihi 29.10.2021 olarak anons edilmişti. Ancak film, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak 2022'de gösterime girecek.
Senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu'nun kaleme aldığı filmde, iki şehidimizin hayat hikayesi, ülkemizde yaşanan terör gerçeği, Anadolu, Karadeniz'deki çetin yaşam şartlarıyla amansızca mücadele eden çalışkan, fedakar, sevgi yüklü yurdum insanlarının yaşamlarından kesitlerle beyazperdeye yansıtılacak.
Karadeniz'deki bir ailenin, vatan ve insan sevgisini her şeyden önde tutan bir subayın yaşamlarından kesitler yer alan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren'de Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün, Eren ve kardeşleriyle aynı takımda oynadığı maç sahnesi de yer alıyor.
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