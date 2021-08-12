"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" Filminin 2. Fragmanı yayınlandı

Trabzon Maçka'da teröristlerle, kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada 15 yaşındayken kaybettiğimiz Eren Bülbül ve onu korumak için 41. Yaş gününde 41 mermiyle şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin 2. Fragmanı şehitlerimizin 4. Ölüm yıldönümünde yayınlandı.

Şehitlerimizin 4. Ölüm YıldönümündeYayınlandı

Şehidimiz Eren Bülbül'ü Trabzon'da, Ferhat Gedik'i ise İskenderun'daki mezarı başında andığımız gün filmin ikinci fragmanı yayınlandı.

Trabzonspor ve Milli Takımın Yıldız Futbolcusu Abdülkadir Ömür Rol Aldı…

TRT/Digital Sanatlar ortak yapımı filmin ikinci fragmanında, izleyenleri derinden etkileyecek duygu yüklü sahnelerin yanısıra bir de sürpriz vardı. Trabzonspor ve Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür, çok büyük bir Trabzonspor taraftarı olan, kulübünün formasını üstünden çıkarmayan Eren Bülbül'ün filminde rol aldı. Ömür'ün, Erenve kardeşleriyle aynı takımda oynadığı maç sahnesi büyük ilgi çekti.

Trabzon Maçka'daki"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin setini ziyaret ettiği gün ikinci fragmanı izleyenTRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Yapımcı Mustafa Uslu'yu ve tüm film ekibini tebrik ederek vizyon tarihini heyecanla beklediklerini söyledi.

"Kesişme; İyi ki Varsın Eren", 29 Ekim 2021'de Vizyona Girecek...

TRT/Digital Sanatlar ortak yapımı"Kesişme; İyi ki Varsın Eren", 29 Ekim 2021'de vizyona girecek. Yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğiniÖzer Feyzioğlu'nun üstlendiği, İsmail Hacıoğlu, Rahman Başel, Alayça Öztürk, Mutlunur Lafçı ve Emir Çiçek'in başrolleri paylaştığı filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı. Senaryosunu Mert Dikmen ve Özer Feyzioğlu'nun kaleme aldığı filmde, iki şehidimizin hayat hikayesi, ülkemizde yaşanan terör gerçeği,Anadolu, Karadeniz'deki çetin yaşam şartlarıyla amansızca mücadele eden çalışkan, fedakar, sevgi yüklü yurdum insanlarının yaşamlarından kesitlerle beyaz perdeye yansıtılıyor.

"Unutmadık, Unutmayacağız!

İyi ki Varsın Eren!.. İyi ki Varsın Ferhat Gedik!.."

Hiçbir zaman unutmadığımız ve unutmayacağımız şehitlerimizin anısına çekilen "Kesişme; İyi ki Varsın Eren", gerçek yaşam öykülerinden uyarlanan, izleyince içimize işleyen senaryosu, duygu yüklü sahneleri, muhteşem oyuncu kadrosu ve Anadolumuzun büyüleyici güzelliklerini sergileyen görüntü şöleniyle Türk Sinema tarihine adını yazdıracak bir sinema eseri olacak.

Kaynak: Bültenler