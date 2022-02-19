"Kesişme: İyi ki varsın Eren" filmi üniversitede gösterildi

Şehit Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in anısına çekilen "Kesişme: İyi Ki Varsın Eren" filminin gösterimi Adıyaman Üniversitesi'nde yapıldı.

Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmi büyük ilgi ile izlenirken, birçok izleyici göz yaşlarına hakim olamadı.

Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'ndaki gösterimi Vali Mahmut Çuhadar, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, protokol üyeleri, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler izledi. Film sonunda salondakiler filmi ayakta alkışladı.

Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i bu anlamlı film ile andıklarını ifade ederek, "Onların hikayesinden yola çıkılarak çekilen son derece güzel bir film izledik. Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ne yapsak da şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Çok anlamlı bir film, gerçekten duygu dolu. Böyle anlamlı bir filmi öğrencilerimizle buluşturmak bizleri çok memnum etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN