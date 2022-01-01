"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi Trabzonlulara duygusal dakikalar yaşattı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Eren Bülbül'ün memleketinde ilgiyle izlendi.

Eren Bülbül'ün doğum günü de olan 1 Ocak'ta Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka'da da vizyona giren "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, kentteki sinema salonlarında izleyicilerle buluştu.

Bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin ilk gösterimini izleyen vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

Çocuklarıyla filmi izleyen Vakfıkebir Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Ömer Haliloğlu, AA muhabirine, filmde çok duygulandığını anlattı.

"Erenlerimiz olduğu müddetçe bu ülkemiz bölünmeyecek, parçalanmayacak" diyen Haliloğlu, "Çok duygu yüklüyüm. Biz de öğrenci yetiştiriyoruz. 15 Temmuz'da da gördük. Biz öğretmenler bu anlayışta insanlar yetiştirdiğimiz sürece inşallah gözümüz arkada kalmayacak. Erenler yetiştiriyoruz. Akademik olarak zayıf olan öğrencilerimiz var ama söz konusu vatan olunca gözünü kırpmadan canını feda ediyor." ifadelerini kullandı.

Filmi izleyenlerden Öznur Demir de çok etkilendiğini belirterek "Çok duygusaldı. Sondaki resimler ve olaydan birkaç dakika önce çekilen resim zaten çok duygulandırdı. Filmi yapanlara, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz, gerçekten çok güzeldi. Hiçbirini unutmayacağız." diye konuştu.