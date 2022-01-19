"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, şehit ailelerini ve gazileri duygulandırdı

MUĞLA (AA) - Muğla'da yaşayan şehit aileleri ve gaziler, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Muğla Sağlık- Sen organizasyonuyla bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda gerçekleştirilen özel etkinlikte, şehit aileleri ve gaziler filmi izlerken duygusal anlar yaşadı.

Sağlık-Sen Muğla Şube Başkanı Özcan Çiçek, gösterimin ardından yaptığı açıklamada, filmi şehit yakınları ve gazilerle izlemekten büyük onur duyduğunu söyledi.

Filmi Şehit Eren Bülbül nezdinde ülkenin çocuğundan büyüğüne herkesin vatansever bir kahraman olduğu inancını pekiştiren bir film olarak gördüklerini ve özellikle tüm gençlerin izlemesini tavsiye ettiklerini belirten Çiçek, "Programı ile sağlık ordusunun kahramanlarını ve özellikle çocuklarını kahraman Eren'le buluşturmak, bu milletin doğuştan kahraman olduğu inancımızı pekiştirmek adına bir haftalık programımızla tüm ilçelerimizde sağlık ve sosyal hizmet çalışanı arkadaşlarımızı ve aileleri olmak üzere toplam 1100 kişiyi filmle buluşturduk." dedi.

Sağlık-Sen Bir Sendikadan Daha Ötesidir" diyerek programın kapsamını genişlettiklerini anlatan Çiçek, "Pazar günü engelli bireylerimizi, bu gün de Eren Bülbül, Ferhat Gedik gibi kahraman şehitlerimizle gazilerimizin yakınlarını bu filmle buluşturduk. Diğer seanslara göre en anlamlı ve en duygusal seansı bugün yaşadık. Bu vesile ile ülkemiz için canını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum." diye konuştu.