Kesişme: İyi ki Varsın Eren Filmi
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Kesişme: İyi ki Varsın Eren Filmi

Kesişme: İyi ki Varsın Eren Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit edilen Eren Bülbül ve onu kurşunlardan korumak için üzerine atlayıp siper olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatını anlatan 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmi Dijital Sanatlar ve TRT ortak yapımı olarak beyaz perdeye geliyor.

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Kesişme: İyi ki Varsın Eren

Yapımcı Firma: Dijital Sanatlar

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 29.10.2021

Kesişme: İyi ki Varsın Eren Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

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