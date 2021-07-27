Kesişme: İyi ki Varsın Eren Filmi
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Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit edilen Eren Bülbül ve onu kurşunlardan korumak için üzerine atlayıp siper olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatını anlatan 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmi Dijital Sanatlar ve TRT ortak yapımı olarak beyaz perdeye geliyor.
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Kesişme: İyi ki Varsın Eren
Yapımcı Firma: Dijital Sanatlar
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 29.10.2021
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Kaynak: InterSinema.com