Keşir dolmasının havucu tornada oyuluyor

HATAY (DHA) - HATAY'ın yöresel lezzeti olan 'keşir dolması' olarak bilinen mor havuç dolması, lezzetinin yanı sıra, hazırlanma safhasıyla dikkat çekiyor. İçi pirinç ve çeşitli baharatlarla doldurulan sert yapısıyla bilinen mor havuç, ağaç tornasıyla oyuluyor. Torna ustası Mevlüt Tartma (56), "Bu havuç, ağaç tornasıyla oyuluyor. Geçmişten bu güne kadar gelen bir kültür" dedi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay'ın yöresel lezzeti olan 'keşir dolması' olarak bilinen mor havuç dolması, lezzetinin yanı sıra, hazırlanma safhasıyla dikkat çekiyor. Sert yapısı ile bilinen mor havucun, içi pirinç ve çeşitli baharatlar doldurularak yapılan lezzet için havuçlar, torna ile oyuluyor.