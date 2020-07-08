Kesintisiz ulaşım için akıllı dokunuşlara devam
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kesintisiz ulaşım için akıllı dokunuşlara devam

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kesintisiz ulaşım ve ana arterlerdeki trafiği rahatlatma amacıyla yatırımlarına devam ediyor.

Kesintisiz ulaşım için akıllı dokunuşlara devam
08.07.2020 10:56 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:00

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kesintisiz ulaşım ve ana arterlerdeki trafiği rahatlatma amacıyla yatırımlarına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, trafikte yapılan ufak dokunuşlarla kesintisiz ulaşımı sağlamak istediklerini söyledi.

Bursa'da trafiği rahatlatma adına Büyükşehir Belediyesi tarafından ana arterlerde yürütülen çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kesintisiz ulaşımı devam ettirmek hedefi doğrultusunda Beşevler Kavşağı'nda 'U' dönüş kolu hizmete açıldı. Asfalt ve tretuar çalışmalarını AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Eşref Kurem, Çamlıca ve Konak mahallelerinin muhtarlarıyla birlikte yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yetkililerden bilgi alarak trafiğin rahatlatılması adına yapılacak diğer çalışmaları değerlendirdi.

"Trafiği rahatlatan ufak dokunuşlar"

Nilüfer ilçesinin son yıllarda hızla gelişen bir ilçe olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi, Bursa Organize Sanayi Bölgesi, özel okulların, iş merkezlerinin yoğun bir şekilde aynı bölgede toplanmasının ve konut anlamındaki yoğunluğun bölgenin aktivitesini giderek arttırdığını dile getirdi. Ulaşımla alakalı ana adımları atarken beraberinde bazı küçük düzenlemelerle ciddi iyileştirmeler yaptıklarını belirten Başkan Aktaş, "Nilüfer ilçe sınırları içerisinde yer alan Lefkoşe Caddesi'nde 40 metre ana yolda sağa sola 12 metre servis yollarıyla birlikte toplam 64 metre genişliğindeki yolda yaptığımız çalışmayı yerinde inceledik. Beşevler ve Odunluk mahalleleri arasında yer alan cadde, son yıllarda hızla gelişmekte. Kültür ve Beşevler mahalleleri çıkış noktası olarak Beşevler giriş kavşağını kullanıyor. Aynı zamanda bu kavşak, Küçük Sanayi Bölgesi mesai giriş çıkışlarında İzmir yoluna alternatif oluşturan bir güzergah. Kavşak yaklaşım kollarındaki kesit nedeniyle Beşevler giriş kavşağı zirve saatlerinde oluşan trafik yükünü deşarj etmede yetersiz kalıyordu. Bu nedenle Beşevler giriş kavşağı deşarj yönünde alternatif oluşturması amacıyla Eğitimciler-Lefkoşa Caddesi kavşağı oluşturuldu" dedi.

"Kesintisiz ulaşım"

Yıldırım Caddesi-Eğitimciler Caddesi arasında da bağlantı oluşturması için Akçay Sokak'ın kuzey ve güney yönünde tek yön olarak düzenlendiğini açıklayan Başkan Aktaş, parke, bordür, dolgu malzemeleri ve asfalt imalatlarının tamamlandığını belirtti. Ulaşım yatırımlarının kesintisiz devam ettiğini dile getiren Başkan Aktaş, "Beraberinde bu tip akıllı şehircilik uygulamalarıyla da şehir trafiğini rahatlatmak istiyoruz. Beşevler'de yaptığımız çalışma da hemen etkisini gösterdi. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Amacımız, ulaşımı kesintiye uğramadan devam ettirmek. Vatandaşımızın da kural ve kaidelere uyduğu sürece daha sıkıntısız süreci hep beraber yaşayacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım Magazin
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı Güncel
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
15 yaşındaki genç, 'Neden kadınlara bakıyorsunuz?' diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu 3. Sayfa
15 yaşındaki genç, "Neden kadınlara bakıyorsunuz?" diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi Ekonomi
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Hasan Ali Kaldırım, soyunma odasında unuttuğu kaptanlık pazubandını teknik heyet getirse de takmadı Spor
Hasan Ali Kaldırım, soyunma odasında unuttuğu kaptanlık pazubandını teknik heyet getirse de takmadı
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti? Magazin
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı
Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı: ABD'de bir kişinin ölümüne sebep olan 'beyin yiyen amip' Türkiye'de de var
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı: ABD'de bir kişinin ölümüne sebep olan "beyin yiyen amip" Türkiye'de de var
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Başakşehir yenilgisi sonrası Mustafa Yumlu isyan etti: Hakem maçın içine etti
Başakşehir yenilgisi sonrası Mustafa Yumlu isyan etti: Hakem maçın içine etti
Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu
Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
CHP'lilerin yolsuzlukla suçladığı isim İBB Genel Sekreteri oldu
CHP'lilerin yolsuzlukla suçladığı isim İBB Genel Sekreteri oldu
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı!
Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı!
Hobi amaçlı görüntüleme yaparken Antalya'da dünyanın en zehirli balığını kaydetti
Hobi amaçlı görüntüleme yaparken Antalya'da dünyanın en zehirli balığını kaydetti
Deniz Bulutsuz'un avukatı, Ozan Güven'in tutuklanması için mahkemeye başvuracak
Deniz Bulutsuz'un avukatı, Ozan Güven'in tutuklanması için mahkemeye başvuracak
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi
Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Milan, 2-0 geri düştüğü maçta Juventus'u 4-2 yendi
Milan, 2-0 geri düştüğü maçta Juventus'u 4-2 yendi
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
İstanbul'da bugün aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da bugün aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi
ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi
G.Saray'dan ayrıldıktan sonra Fransa'ya dönmesi beklenen Onyekuru Nijerya'ya gitti
G.Saray'dan ayrıldıktan sonra Fransa'ya dönmesi beklenen Onyekuru Nijerya'ya gitti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Bülent Turan Süleyman Soylu Erol Katırcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Hadise Cem Yılmaz Coşkun Sabah
Spor Henry Onyekuru İbrahim Üzülmez Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli Robert Prosinecki
Daha Fazla Su Çocuk Yangın Başakşehir
Şu an buradasınız: Kesintisiz ulaşım için akıllı dokunuşlara devam - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 10:59:55. #1.15#
title