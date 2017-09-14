Kesintisiz İletişime 2.6 Milyar Liralık Yatırım

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, 2017'nin ilk yarısında 76,6 milyona yükselen mobil abonelerin kesintisiz iletişimi için operatörler tarafından bu dönemde yapılan yatırım tutarının 2,6 milyar liraya ulaştığını belirtti.