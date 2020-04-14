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Koronavirüs, Ekonomi

Kesintisiz gıda tedariki daha da önem kazandı

Koronavirüs salgınıyla mücadelede hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ile yeni bir aşamaya geçilirken TGDF tarafından yapılan açıklamada vatandaşların evde kaldığı dönemde kesintisiz gıda tedarikinin daha da önem kazandığı vurgulandı.

14.04.2020 10:55 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:55
Kesintisiz gıda tedariki daha da önem kazandı

Koronavirüs salgınıyla mücadelede hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ile yeni bir aşamaya geçilirken TGDF tarafından yapılan açıklamada vatandaşların evde kaldığı dönemde kesintisiz gıda tedarikinin daha da önem kazandığı vurgulandı.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanlar Kurulu, koronavirüs sürecinde gıda tedariki konusunu ele aldı. Federasyondan yapılan açıklamada vatandaşların evde kaldığı dönemde kesintisiz gıda tedarikinin daha da önem kazandığının altı çizildi.

Gıda sektörünün, koronavirüsle mücadele kapsamında evlerinde kalan vatandaşların gıda ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir uğraş verdiği belirtilen açıklamada, bir yandan gerekli hammadde tedarik edilerek üretimin kesintisiz devamı sağlanırken, diğer yandan üretilen gıdaların uygun koşullarda depolanması ve nakliyesi için gerekli önlemler alınarak, market raflarından tüketicilere ulaşmasının sağlandığı bildirildi.

TGDF Başkanlar Kurulu, video konferans yoluyla yaptığı toplantıda, başta sokağa çıkma yasağı uygulaması olmak üzere koronavirüsle mücadele sürecinde sektörde sıkıntıya yol açan konuları ele aldı. TGDF Başkanı Şemsi Kopuz ile gıda sanayinden yöneticilerin katıldığı toplantının ardından yapılan açıklamada, gıda üretimi ve tedarikinin kesintisiz sürmesi gerektiğinin altı çizildi.

"Perakendede ödemelerin gecikmesi, tedarik zinciri için tehdit oluşturuyor"

Sektörün vatandaşların marketlerde boş raflarla karşı karşıya kalmaması için olağanüstü bir çaba ile çalışmaya devam ettiğinin altı çizilen TGDF açıklamasında, buna karşılık, salgınla mücadelenin başından itibaren temizlik ürünleri ile birlikte perakendenin en yüksek satış rakamlarına ulaştığı gıda ürünlerinde ödemelerde gecikmeler yaşandığına dikkat çekildi.

Açıklamada, "Tüketicinin nakit ya da kredi kartıyla peşin aldığı gıdaların bedelinin tahsilinde zaten iskonto ya da vade uygulamaları söz konusu iken, son dönemde ödemelerin daha fazla geciktirildiğine tanık olunmaktadır. Perakendeden tahsilatın gecikmesi, hammadde için çiftçimize yapılacak ödemeler başta olmak üzere, girdi maliyetlerinin karşılanması, çalışanların ücretlerinin, gıda tedarikinde görev alan lojistik firmalarına ödemelerin zamanında yapılması konusunda gıda sanayini zora sokmaktadır. Bu sıkıntının artarak devam etmesi, gıda tedarik zincirinin herhangi bir halkasında kopukluğa yol açabileceği gibi, vatandaşımızın gıdaya erişimini de engelleyecektir" denildi.

Süreç içerisinde işletmeleri korumak adına yürürlüğe konulan icra takiplerinin durdurulması gibi uygulamaların, ödemelerin gecikmesi için suiistimal edilmemesi gerektiği de vurgulanan açıklamada, perakendede rafların yüzde 20'sinin yerli üretime ayrılması gerektiği kuralının da son dönemde göz ardı edildiği uyarısı yapıldı.

"İthalata dayalı sektörler zor durumda"

TGDF açıklamasında, bütün dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadele kapsamında birçok ülkenin ihracat yasaklarını uygulamaya koyduğuna da dikkat çekilerek, bitkisel yağ sanayi başta olmak üzere hammaddede dışa bağımlı olduğumuz sanayi kolları için önlem alınması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Şimdiden birçok ülke kendi ihtiyacını gerekçe göstererek, hububat, yağlı tohumlar, ayçiçeği gibi ürünlerin ihracatını yasakladı. Yasak kapsamının farklı ürünlerle daha da genişleyeceği görülüyor. Bu nedenle hammaddede dışa bağımlı sektörlerin zora girmemesi için vakit geçirmeden ithalatta kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması gerekiyor. Bu dönemde ithalatta gecikmelere yol açan sağlık sertifikalarının alınması beklenmeden, firma taahhütleriyle ithalatın gerçekleştirilmesine izin verilmelidir. Aksi halde hammadde tedarikindeki gecikmeler üretimi sıkıntıya sokacağı gibi, nihai ürünlerin raf fiyatlarında da istenmeyen artışlara yol açabilecektir" ifadeleri kullanıldı.

"2020 yılında GEKAP uygulamasından vazgeçilmelidir"

Plastik poşetler ile ambalajlı ürünler için Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) uygulamasına da değinilen TGDF açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı Genel Tebliği ile 2020 yılında beyan dönemi 6'şar aya çıkartılan GEKAP uygulamasından, koronavirüs salgını dolayısıyla bu yıl için tamamen vazgeçilmesi talebine de yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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