Kesintisiz enerji için karlı tepelere tırmanıp arızaları gideriyorlar

18.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:10

Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş'nin (VEDAŞ) arıza ekipleri, zorlu kış şartlarında zarar gören yüksek gerilim hatlarını onararak, vatandaşların karanlıkta kalmaması için çabalıyor.

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'ye hizmet veren VEDAŞ ekipleri, kar ve tipi nedeniyle, kent merkezi ve kırsal alanlardaki elektrik arızalarını gidermek için yoğun mesai harcıyor.

Çağrı merkezine gelen talepleri karşılamak için kar ve tipiye aldırış etmeden araçlarla ulaşımın sağlanamadığı bölgelere ulaşmak için saatlerce yürüyen ekipler, karlı tepelere tırmanarak arızalara müdahale ediyor.

Zorlu şartlara rağmen elektrik direklerinin devrilmesi ve ileti hatlarının kopmasına bağlı elektrik kesintilerini gidermeye çalışan ekipler, zarar gören hatları onarıp, direklerdeki buzları kırarak vatandaşlara kesintisiz enerji verilmesi için emek veriyor.

"Tüm zorluklara rağmen görev başındayız"

VEDAŞ Ekip Şefi Erdinç Aker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arıza ekiplerinin yoğun kar ve olumsuz hava şartlarına rağmen özveriyle çalıştığını aktardı.

Vatandaşların mağdur olmaması için ellerinden gelen tüm fedakarlığı gösterdiklerini belirten Aker, şöyle konuştu:

"Kış şartlarının çetin geçtiği bölgemizde tüketicilerimize kesintisiz enerji sağlamak için tüm zorluklara karşı görev başındayız. İran sınırındayız. Aralıksız yağan kar nedeniyle kırsal bölgelerimizde zaman zaman arızalar yaşanıyor. Tüm zorluklara rağmen enerji arzında aksama yaşanmaması için çaba gösteriyoruz."

Ekiplerin dağ, taş ve bayır demeden enerji nakil hatlarının geçtiği her noktada kopan iletkenleri, yıkılan direklerini ve çatlayan izolatörleri zorlu kış koşullarında tamir etmeye çalıştığını vurgulayan Aker, ekiplerin gösterdiği fedakarlığı vatandaşların da takdirle karşıladığını kaydetti.

Gece gündüz demeden arızalara müdahale ettiklerine değinen Aker, "Hatların tamamı kırsal bölgelerden geçiyor. Ekiplerimiz, araçla gidilemeyen güzergahlara yürüyerek ulaşıp arızalara müdahale ediyor. Çığ tehlikesi ve yaban hayvanlarıyla karşılaşan arkadaşlarımız, bu zorluklara rağmen vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya çalışıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA