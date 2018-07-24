Kesintisiz Eğlence Hız Kesmeden Devam Ediyor

Beyoğlu'nun tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Nevizade'de yer alan "Sanat Performance" sahnesi farklı müzikal yorumları açık havada dinleyicilerle bir araya getiriyor.

16 yaşından itibaren İstanbul'un çeşitli mekanlarında şarkı söylemeye başlayan caz ve blues sanatçısı Can Gox, 25 Temmuz Çarşamba gecesi "Sanat Performance" sahnesinde sevenleriyle bir araya gelecek.

Rap müziği kendine özgü dramatik yorumlamasıyla bilinen Ados, yeni albümü "Mizantrop" un Lansman Konserini 26 Temmuz Perşembe gecesi "Sanat Performance" sahnesinde gerçekleştirecek.

Pop müziğin sevilen ismi Tan Taşçı, 27 Temmuz Cuma gecesi "Sanat Performance" sahnesinde müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Türk alternatif rock müziğin Mtv ödüllü öncü gruplarından Manga, 28 Temmuz Cumartesi gecesi "Sanat Performance" sahnesinde en sevilen şarkılarını seslendirecek.

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