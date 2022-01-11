KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU; SEVGİLİSİNİN EVİNDE YAKALANDI

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde jandarma, 'uyuşturucu satmak' suçundan kesinleşmiş 16 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan 42 yaşındaki Nuray Efesoy, saklandığı sevgilisinin evinde yakaladı. Adliyeye sevk edilen Efesoy, tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), uyuşturucu suçundan 5 ayrı kaydı bulunan ve yargılandığı mahkeme tarafından kesinleşmiş 16 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Nuray Efesoy'un Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde sevgilisinin evinde saklandığını tespit etti. Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte operasyon düzenleyen JASAT, Nuray Efesoy'u yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Efesoy, tutuklandı.