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Suç makinesi yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de uyuşturucu suçundan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 23 suç kaydı olan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de uyuşturucu suçundan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 23 suç kaydı olan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ve Elazığ JASAT ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlatıldı. Hakkında uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 23 suç kaydı olan şüphelinin yerini tespit eden ekipler, koordineli bir şekilde operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan başarılı operasyon sonucu şüpheli kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DENİZLİ

Suç makinesi yakayı ele verdi

Suç makinesi yakayı ele verdi

Suç makinesi yakayı ele verdi

Suç makinesi yakayı ele verdi

Suç makinesi yakayı ele verdi

Suç makinesi yakayı ele verdi

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