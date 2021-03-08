ADANA Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalanıp, tutuklandı
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ADANA Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalanıp, tutuklandı

08.03.2021 09:48 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:02

Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalanıp, tutuklandıADANA'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Alperen A. ve Ümit T., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalanıp, tutuklandı

ADANA'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Alperen A. ve Ümit T., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Alperen A. (22) ve Ümit T. (24), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri 'hırsızlık ve birden fazla kişi tarafından yağma' suçlarından hakkında kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan Alperen A. ve 'kasten adam öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl hapis cezası olan Ümit T.?yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Alperen A.?nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde, Ümit T.?nin de Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Her iki adrese eş zamanlı düzenlenen baskında iki hükümlü yakalandı.

Alperen A. ve Ümit T., emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADANA Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalanıp, tutuklandı
ADANA Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalanıp, tutuklandı
ADANA Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalanıp, tutuklandı
ADANA Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalanıp, tutuklandı
ADANA Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalanıp, tutuklandı
ADANA Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalanıp, tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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