Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adıyaman'da, hakkında uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, hakkında uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçundan hakkında 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.Ö., isimli şahı yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Şahıs, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa