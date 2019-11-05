Kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Bolu'da, kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

05.11.2019 18:08 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:08
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Bolu'da, kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Eren P'nin (23) yerini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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