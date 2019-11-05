Kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Bolu'da, kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Bolu'da, kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Eren P'nin (23) yerini tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.