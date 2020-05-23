Kesinleşmiş hapis cezası bulunan genç, babasıyla tartışınca kendini ihbar etti
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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan genç, babasıyla tartışınca kendini ihbar etti

Trabzon'da hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan genç, babasıyla tartışınca kendini ihbar ederek teslim oldu.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan genç, babasıyla tartışınca kendini ihbar etti
23.05.2020 16:21 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:21

Trabzon'da hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan genç, babasıyla tartışınca kendini ihbar ederek teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Araklı ilçesine bağlı Yolgören Mahallesi'nde yaşayan ve hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. (25), yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında evde birlikte vakit geçirdiği babasıyla sürekli tartışmaları üzerine polisi arayarak kendini ihbar etti.

Eve gelen polislere, kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu beyan eden genç İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

F.K, emniyetteki işlemlerinin ardından Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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