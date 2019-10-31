Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.

31.10.2019 18:38
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan R.B'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan R.B'nin, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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