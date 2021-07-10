Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı
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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 8 hükümlü şahıs, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakayı ele verdi.

Eskişehir'de farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 8 hükümlü şahıs, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Yaralama, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından 3 yıl 9 ay ile 8 yıl 1 ay hapis cezası bulunan; Ş.D., M.E., H.Ç., A.İ., M.İ., G.D., A.S. ve Y.K. saklandıkları evlerde polis tarafından gözaltına alındı. Hükümlü şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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