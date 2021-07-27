Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı
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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

Kırıkkale'de farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanması ve hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu neticede birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.O., herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.M. ile 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan K.P. ile hırsızlık suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.M. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli 4 şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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