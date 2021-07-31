Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi polis tarafından yakalandı
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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi polis tarafından yakalandı

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi polis tarafından yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından gün boyu yapılan uygulamalarda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kasten yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulun M.S., simli şahıs yakalanarak 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. Silahla tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan S.M., isimli şahıs Merkez Açık Cezaevine teslim edildi. Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan 10 ay hapis cezası bulunan A.G., isimli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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