Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi Batman'da yakalandı
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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi Batman'da yakalandı

18.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:34
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi Batman'da yakalandı

Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 20 ayrı dosyadan toplam 21 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan V.D. ve 14 ayrı dosyadan arama kaydı bulunan ve 18 yıl kesinleşmiş cezası olan H.A. yapılan operasyonlarla yakalandı.

Gözaltı alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 13:36:33. #1.15#
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