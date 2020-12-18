Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi Batman'da yakalandı

Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 20 ayrı dosyadan toplam 21 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan V.D. ve 14 ayrı dosyadan arama kaydı bulunan ve 18 yıl kesinleşmiş cezası olan H.A. yapılan operasyonlarla yakalandı.

Gözaltı alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak