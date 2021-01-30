Kesinleşmiş 9 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı
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Kesinleşmiş 9 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

30.01.2021 10:45 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:49
Kesinleşmiş 9 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

BİTLİS'te, uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından hakkında 9 yıl, 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

BİTLİS'te, uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından hakkında 9 yıl, 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 'uyuşturucu kulanmak ve hırsızlık' suçlarından hakkında 9 yıl 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö.'yü düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan F.Ö., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından.Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

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