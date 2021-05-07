Kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü Konya'da yakalandı
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Kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü Konya'da yakalandı

Kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü Konya'da yakalandı
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Konya'da yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Konya'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Seceattin B'yi yürütülen çalışma neticesinde saklandığı evde yakaladı.

Hükümlünün ByLock kullandığı, itirafçıların beyanlarına göre örgütün sözde "büyük bölge lise mesulü ve bölge talebe mesulü" olduğu iddia edildi.

Emniyete götürülen hükümlünün işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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