Kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan Fırat Delibaş, İstanbul'da yakalandı.
Hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan Fırat Delibaş, İstanbul'da yakalandı.
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Delibaş, cezaevine teslim edildi.
Fırat Delibaş'ın, 2017 yılında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı ve yargılandığı davada aldığı 5 yıllık hapis cezasının onandığı öğrenildi.