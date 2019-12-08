Kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan Fırat Delibaş, İstanbul'da yakalandı.

08.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:24
Kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan Delibaş, 'da yakalandı.

İlçe ekiplerince gözaltına alınan Delibaş, cezaevine teslim edildi.

Fırat Delibaş'ın, 2017 yılında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı ve yargılandığı davada aldığı 5 yıllık hapis cezasının onandığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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