Kesinleşmiş 33 yıl olan cezası firari sahte kimlikle yakalandı
Gaziantep'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi sahte bir kimlikle yakalandı.
Gaziantep'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi sahte bir kimlikle yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Gaziantep'te silahlı yağma, ruhsatsız ateşli silahları satın alma, bulundurma veya taşıma suçlarından 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi D.Ö. yapılan operasyonla yakalandı. Pirsultan Mahallesi'nde bir evin damında kaçmak üzereyken yakalanan şahsın üzerinde M.H.S. adına düzenlenmiş sahte bir kimlik ele geçirildi.
Yakalanan şahıs yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
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