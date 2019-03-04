Kesin Aday Listesi

Kesin Aday Listesi

Çankırı'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesin Aday Listesi

Çankırı'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Çankırı'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Çankırı'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Çankırı: Hüseyin Boz

Atkaracalar: Harun Oflaz

Bayramören: İsmail Güngör

Çerkeş: Hasan Sopacı

Eldivan: Musafa Lafcı

Ilgaz: Mehmed Öztürk

Kızılırmak: Bayar Soysal

Korgun: Kamil Akel

Kurşunlu: Şakir Kaymak

Orta: Bayram Onay

Şabanözü: Faik Özcan


Yapraklı: Ali Hasekioğlu


Yaylakent beldesi: Kadir Dede


Saçak beldesi: Ramazan Yarım

Çardaklı beldesi: Osman Yılmaz


Cumhuriyet Halk Partisi


Çankırı: Mustafa İbişoğlu


Çerkeş: Erdoğan Çubukçuoğlu


Eldivan: Ülkü Koçer Kavalalı


Kurşunlu: Tevfik Metin Aktaş


Şabanözü: Zeki Göktaş


Milliyetçi Hareket Partisi


Çankırı: İsmail Hakkı Esen


Atkaracalar: Ali Rıza Küçükkutlu


Bayramören: Halil Muratoğlu


Çerkeş: Hüseyin Erdoğan


Eldivan: Nusrettin Gökçer


Ilgaz: Arif Çayır


Kızılırmak: Bahattin Güler

Korgun: Hasan Hüseyin Kozan


Kurşunlu: Hamdi Büyükpoyraz


Orta: Yunus Yarımkaya


Şabanözü: Mustafa Karakaya


Yapraklı: Ömer Güngör


Yaylakent beldesi: Murat Çavuş


Saçak beldesi: İsa Yazıbaşı

Çardaklı beldesi: Osman Çiğdem


İYİ Parti


Çankırı: Raif Oktay


Ilgaz: Hakkı Yalçın


Korgun: Arif Soysal


Bayramören: Kerim Karakoç


Saadet Partisi


Çankırı: Mustafa Ünver


Atkaracalar: Zekeriya Çakır


Bayramören: Yaşar Emiral


Çerkeş: Satılmış Üke


Eldivan: Faruk Karatatar


Ilgaz: Sait Yılmaz


Kızılırmak: Tevfik Efe


Korgun: Bahattin Şenol


Kurşunlu: Recep Kalfa


Orta: Ahmet Nafiz Tekin


Şabanözü: Şeref Yetan


Yapraklı: Abdulmuttalip Aydoğan


Yaylakent beldesi: Mevlüt Tutucu


Saçak beldesi: Melahat Işık

Çardaklı beldesi: Şeyma Uzun


Bağımsız Türkiye Partisi

Çankırı: Ömer Nezir

Atkaracalar: Fatma Sena Gölelçin

Bayramören: Resul Karaoğlu

Eldivan: Yaşar Cebesoy

Ilgaz: Ümit Şenay

Kızılırmak: Mehmet Yahya Buğday

Korgun: Ömer Akburak

Kurşunlu: Doğan Köroğlu

Orta: Mustafa Yaman

Şabanözü: Mustafa Haydar Parlak

Yapraklı: Mesut Özkan

Çerkeş: Yasin Haydar Yartaşı

Yaylakent beldesi: Murat Karakaya

Çardaklı beldesi: Ahmet Akburak

Saçak beldesi: Ahmet Köroğlu

Büyük Birlik Partisi

Yapraklı: Hasan Basri Avşar

Yaylakent beldesi: Recep Kartal

Türkiye Komünist Partisi

Çankırı: Necati Ege Keklik

Demokratik Sol Parti

Çankırı merkez: Namık Kaya

Vatan Partisi

Çankırı merkez: Hakan Çelik

Şabanözü: Nihat Karsavuranoğlu

Bağımsız

Çerkeş: Taner Karagöz

Atkaracalar: Semra Okursoy

Saçak beldesi: Hamza İnkaya

Kaynak: AA
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