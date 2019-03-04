Kesin Aday Listesi
Sakarya'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Sakarya'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Sakarya'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Sakarya'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi - Ekrem Yüce (Cumhur İttifakı)
Adapazarı: Mutlu Işıksu (Cumhur İttifakı)
Akyazı: Bilal Soykan (Cumhur İttifakı)
Arifiye: İsmail Karakullukçu (Cumhur İttifakı)
Erenler: Fevzi Kılıç (Cumhur İttifakı)
Ferizli: İsmail Gündoğdu (Cumhur İttifakı)
Geyve: Murat Kaya (Cumhur İttifakı)
Hendek: Ali Kemal Sofu (Cumhur İttifakı)
Karapürçek: Orhan Yıldırım (Cumhur İttifakı)
Karasu: İshak Sarı (Cumhur İttifakı)
Kaynarca: Murat Kefli (Cumhur İttifakı)
Kocaali: Ahmet Acar (Cumhur İttifakı)
Pamukova: Cevat Keser (Cumhur İttifakı)
Sapanca: Özcan Özen (Cumhur İttifakı)
Serdivan: Yusuf Alemdar (Cumhur İttifakı)
Söğütlü: Koray Oktay Özten (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Adapazarı: İsmahil Kılıç
Arifiye: Güngör Baş (Millet İttifakı)
Karapürçek: Nizamettin Yıldız (Millet İttifakı)
Karasu: Kerem Erksoy (Millet İttifakı)
Kaynarca: Nalan Akçay (Millet İttifakı)
Pamukova: Hüseyin Eryiğit (Millet İttifakı)
Sapanca: Cengiz Çiçek (Millet İttifakı)
Serdivan: Zafer Kazan (Millet İttifakı)
Söğütlü: Ferda İlter (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Taraklı: İbrahim Pilavcı (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti
Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Cihan Kolip (Millet İttifakı)
Akyazı: Adem Güner (Millet İttifakı)
Adapazarı: Aydoğan Arslan
Erenler: Şemsettin Duman (Millet İttifakı)
Ferizli: Serhat Çiçek (Millet İttifakı)
Geyve: Atilla Zeytinoğlu (Millet İttifakı)
Hendek: Ahmet Merçan (Millet İttifakı)
Kocaali: Kemal Din (Millet İttifakı)
Taraklı: Mehmet Aydın (Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Fahrettin Abay
Adapazarı: Abidin Birinci
Akyazı: Selman Demirtaş
Arifiye: İsmail Kul
Erenler: Abdullah Satır
Ferizli: Halim Aşık
Geyve: Fikret Özer
Hendek: Yasir Yüksek
Karapürçek: Mehmet Ali Gedik
Karasu: Kerim Ali Aksoy
Kaynarca: Ergün Öztürk
Kocaali: Azem Emanet
Pamukova: İbrahim Güven Övün
Sapanca: Ömer Yaşar Çömlekçioğlu
Serdivan: Mecit Para
Söğütlü: Özdemir Özcan
Taraklı: Veysel Güneş
Büyük Birlik Partisi
Adapazarı: Eray Yeşilçimen
Hendek: Turgut Babaoğlu
Karasu: Mehmet İspiroğlu
Kaynarca: Mustafa Boğaz
Karapürçek: Hasan Cavit Karslı
Akyazı: Naim Yolçu
Erenler: Uğur Başsöz
Pamukova: Gürbüz Pertev
Söğütlü: Hatice Yılmaz
Ferizli: Ramazan Demiroğlu
Serdivan: Ahmet Bilgili
Kocaali: Hüseyin Can
Sapanca: Kadir Can
Taraklı: İbrahim Tüfekçi
Geyve: Mehmet Karcı
Arifiye: Hakan Yazıcı
Bağımsız Türkiye Partisi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Fuat Özbay
Taraklı: Mahir Tokat
Söğütlü: Saadet Özdemir
Serdivan: Sıtkı Demirci
Sapanca: Murat Bayraktar
Pamukova: İsmail Hakkı Çapoğlu
Karasu: Caner Yatar
Kocaali: Ziya Dinek
Karapürçek: Suat Bel
Hendek: Ahmet Sinan Kesici
Geyve: Mehmet Değer
Ferizli: Haydar Hüseyin Özcan
Erenler: Merve Değirmen
Arifiye: İshak Koçak
Akyazı: Süleyman Pekdemir
Adapazarı: Erol Sak
Türkiye Komünist Partisi:
Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Suat Ungan
Vatan Partisi:
Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Ali Aşkar
Demokrat Parti:
Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Cengiz Karabaş
Taraklı: Hızır Acar
Söğütlü: Ali Ökten
Serdivan: Zeki Mayasılcı
Sapanca: Hülya Lüleci
Kaynarca: İsa Soysal
Hendek: Gökhan Yusuf Yetimoğlu
Geyve: Basri Bölükbaş
Ferizli: Zeki Kuru
Erenler: Bülent Akca
Arifiye: Taşkın Ömür
Akyazı: Erol Erdem
Adapazarı: Ekrem Birer
Halkların Demokratik Partisi:
Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Yaşar Karataş
Erenler: Fethi Doğan
Demokratik Sol Parti
Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Necati Eker
Taraklı: Muharrem Yaman
Söğütlü: Gülten Sert
Serdivan: İsmail Kaya
Sapanca: Asiye Örden
Pamukova: Zeki Gültekin
Hendek: Nizamettin Sağkol
Geyve: Kadir Kahyaoğlu
Ferizli: Ümit Özdemir
Erenler: Selehattin Demir
Arifiye: Sabriye Eker
Adapazarı: Tanju Peker
Bağımsız adaylar
Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Kaşkaş, Murat Taksim, Selim Çatallar
Serdivan: Turan Tekbay
Sapanca: Oya Arapoğlu
Pamukova: İrfan Metin
Adapazarı: Cem Bükülmez