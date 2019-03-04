Kesin Aday Listesi
Mersin'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Mersin'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Mersin'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Mersin'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Akdeniz: Mustafa Muhammet Gültak (Cumhur İttifakı)
Yenişehir: Bekir Topçu (Cumhur İttifakı)
Aydıncık: Ferhat Aktan (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Mersin Büyükşehir Belediyesi: Vahap Seçer
Mezitli: Neşet Tarhan
Toroslar: Süleyman Dalkılıç
Yenişehir: Abdullah Özyiğit
Akdeniz: Sabit Yelkovan
Gülnar: Mehmet Kale
Anamur: Durmuş Deniz
Aydıncık: Abdullah Servili
Çamlıyayla: İsmail Sarı
Erdemli: Hüseyin Serin
Mut: Mehmet Saydam
Silifke: Mustafa Turgut
Tarsus: Haluk Bozdoğan
Bozyazı: Yüksel Kır
Milliyetçi Hareket Partisi
Mersin Büyükşehir Belediyesi: Hamit Tuna (Cumhur İttifakı)
Mezitli: Serdar Soydan (Cumhur İttifakı)
Toroslar: Atsız Afşın Yılmaz (Cumhur İttifakı)
Gülnar: Alpaslan Ünüvar (Cumhur İttifakı)
Bozyazı: Mustafa Çetinkaya (Cumhur İttifakı)
Tarsus: Şevket Can (Cumhur İttifakı)
Anamur: Hidayet Kılınç (Cumhur İttifakı)
Çamlıyayla: İsmail Tepebağlı (Cumhur İttifakı)
Erdemli: Mükerrem Tollu (Cumhur İttifakı)
Mut: Volkan Şeker (Cumhur İttifakı)
Silifke: Mücahit Aktan (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti
Mezitli: Mert Caner
Toroslar: Ender Turhan
Yenişehir: Hasan Ahi
Gülnar: Ahmet Sarı
Silifke: Özer Özel
Anamur: Mehmet Türe
Aydıncık: İrfan Şahin
Bozyazı: Sezai Hasdeniz
Çamlıyayla: Mehmet Fatih Sofu
Erdemli: Serdar Arslan
Mut: Murat Orhan
Tarsus: Esin Erkoç
Halkların Demokratik Partisi
Akdeniz: Reşat Aşan
Saadet Partisi
Mersin Büyükşehir Belediyesi: Erdal Alkan
Mezitli: Burak Canlı
Toroslar: Mehmet Taşkıran
Yenişehir: Şevket Yıldırım
Akdeniz: Yusuf Gülmez
Gülnar: Ercan Şahin
Silifke: İbrahim Baz
Anamur: Ali Bal
Aydıncık: Bilal Uğuz
Bozyazı: Arif Şahbaz
Çamlıyayla: İzvan Nergiz
Erdemli: Mehmet Yıldız
Mut: Halid Kılınç
Tarsus: Halil İbrahim Oğul
Bağımsız Türkiye Partisi
Mersin Büyükşehir Belediyesi: Ramis Akın
Toroslar: Necat Karaer
Mezitli: Nasrettin Arpas
Yenişehir: İbrahim Asarcıklı
Akdeniz: Adem Şenturan
Gülnar: Mustafa Olcay
Silifke: Cumali Çimen
Tarsus: Musa Turhan
Çamlıyayla: Erdal Aksay
Erdemli: Bayram Ergin
Mut: Durmuş Kumru
Bozyazı: Ali Tarım
Aydıncık: Süleyman Sümbül
Anamur: Rafet Soylu
Demokratik Sol Parti
Mersin Büyükşehir Belediyesi: Emrah Küçükkapdan
Mezitli: Şahin Kılıç
Toroslar: Nebi Ertuğrul Karabulut
Yenişehir: Eren Sanağa
Akdeniz: Musa Kara
Gülnar: Mustafa Kemal Tekin
Silifke: Murat Emre Dolgun
Anamur: Hüsnü Okan Özlü
Aydıncık: Ekrem Oğul
Bozyazı: Emre Tek
Erdemli: İlhan Güzelalp
Mut: Turgut Özdemir
Tarsus: Ayhan Özkurt
Çamlıyayla: Alp Erdem
Vatan Partisi
Mersin Büyükşehir Belediyesi: Lerzan Özgenç
Mezitli: İjlal Çürüksu
Toroslar: Nursel Işıksoy
Yenişehir: Furkan Derecik
Akdeniz: Müyesser Gözükızıl
Silifke: Filiz Ercan
Tarsus: Fırat Arkalı
Çamlıyayla: İlknur Kalan
Erdemli: Yunus Altıkulaç
Türkiye Komünist Partisi
Mersin Büyükşehir Belediyesi: Nişan Mesut Oyardı
Mezitli: Hanife Tunç
Toroslar: Hamza Köse
Yenişehir: Ömer Yıldız
Akdeniz: Leyla Kalkanlı
Mut: Devrim Şimşek
Demokrat Parti
Mersin Büyükşehir Belediyesi: Ayfer Yılmaz
Mezitli: Pınar İvenç
Toroslar: Selahattin İzgi
Yenişehir: Aynur Şahanoğlu
Akdeniz: Mustafa Akgül
Silifke: Halit Uçar
Tarsus: Abdullah Kemal Aker
Erdemli: Alpaslan Gürgenç
Çamlıyayla: Durmuş İşiaçık
Anamur: Alpay Karaman
Bağımsız
Erdemli: Hüseyin Sabah
Tarsus: Ahmet Gürbüz