Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor - Mardin

Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor - Mardin

MARDİN (AA) - Mardin'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor - Mardin

MARDİN (AA) - Mardin'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.


Mardin'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.


İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Mardin'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:


Adalet ve Kalkınma Partisi

Mardin Büyükşehir : Mehmet Vecdi Kahraman (Cumhur İttifakı)

Artuklu: Abdulkadir Tutaşı (Cumhur İttifakı)


Dargeçit : Mehmet Cüneyt Aksoy (Cumhur İttifakı)


Derik: Şeyhmus Necimoğlu (Cumhur İttifakı)


Mazıdağı: İbrahim Atlı (Cumhur İttifakı)

Nusaybin : Mehmet Hadi Hamidi (Cumhur İttifakı)

Ömerli : Hüsamettin Altındağ (Cumhur İttifakı)


Savur: Oğuzhan Sönmez Kaya (Cumhur İttifakı)

Midyat: Veysi Şahin (Cumhur İttifakı)


Yeşilli: Hayrettin Demir (Cumhur İttifakı)


Kızıltepe: Şükrü Cevheroğlu (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi

Mardin Büyükşehir : Süleyman Sarı

Artuklu: Veysi Kara

Dargeçit: Muhammed Günel

Derik: Orhan Çaplık

Kızıltepe: Mehmet Yusuf Taşkın

Mazıdağı: Adem Denli

Midyat: İdris Taş

Nusaybin: Şeyhmus Doğan


Ömerli: Şakin Altundağ


Savur: Şükrü Adal


Halkların Demokratik Partisi


Mardin Büyükşehir : Ahmet Türk


Artuklu: Nurettin Turğay


Dargeçit: Ahmet İnci


Derik: Mülkiye Esmez


Kızıltepe: Nilüfer Elik Yılmaz


Mazıdağı: Nalan Özaydın


Midyat: Osman Demirci


Nusaybin: Semire Nergiz


Ömerli: Cuma Turğay


Savur: Gülistan Öncü


İYİ Parti


Mardin Büyükşehir : Tuna Işıkhan

Artuklu Vejdi bilek


Dargeçit: Seyfettin Doğan


Kızıltepe: Ekrem Ayar


Savur: Hıdır Irgat


Ömerli: Rıdvan Özoğurlu


Mazıdağı: Hasip Erol


Midyat: Abdulcelil Demir


Saadet Partisi


Mardin Büyükşehir : Mehmet Ali Kılıç


Artuklu: Abdullah Akgüç


Dargeçit: İdris Yücel


Derik: Serdar Yavuz


Kızıltepe: Ömer Çifçi


Mazıdağı: Şeyhmus Özkan


Midyat: Abdulaziz Altekin


Nusaybin: Ahmet İletmiş


Ömerli: Servet Cemiloğlu


Savur: Şeyhmus Ökmen


Yeşilli: Enver Sağlam

Bağımsız Türkiye Partisi


Mardin Büyükşehir : Ahmet Zeki Türköz


Artuklu: Mustafa Şakir Aktürk

Dargeçit: Can Akın

Derik: Seydi Ahmet Karaca

Kızıltepe: Muhammet AbdulKadir Kurt

Mazıdağı: Nureddin Balcı

Midyat: Duran Gürkan


Nusaybin: Adem Karadağ


Ömerli: Bünyamin Karaduman


Savur: Yunus Düşen


Yeşilli: Tamer Boztepe


Büyük Birlik Partisi Artuklu:

Mehmet Kızılboğa

Nusaybin : Adnan Bağış


Ömerli : Ömer İmamoğlu


Savur: Şeyhmus Memiş

Midyat: Mehmet Koç


Demokrat Parti


Mardin Büyükşehir : Davut Turgay


Artuklu : Nurulah Çokan


Midyat: Muhammed Şirin Şahin


Kızıltepe: Mehmet Dicle


Demokratik Sol Parti


Mardin Büyükşehir: Özkan Kürşad Erdur


Vatan Partisi


Mardin Büyükşehir : Cafer Hacıkadiroğulları

Türkiye Komünist Partisi


Mardin Büyükşehir : Murat Hiçbezmez


- Bağımsız adaylar

Mardin Büyükşehir : Abdurahman Uncu, Abdulkadir Demir


Midyat: Fahrettin Yaşar


Kızıltepe: Şeyhmus Ünal


Savur: Abbas Oğuz


Ömerli: Şeyhmus Kaya


Derik: Muhttin Ecer


Dargeçit : Hüseyin Demirtaş

Kaynak: AA
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