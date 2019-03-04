Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor - Artvin
Artvin'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Artvin'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Artvin'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Artvin'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Artvin merkez: Mehmet Kocatepe (Cumhur İttifakı)
Ardanuç: Fahri Acar (Cumhur İttifakı)
Arhavi: Coşkun Hekimoğlu (Cumhur İttifakı)
Borçka: Aslan Atan (Cumhur İttifakı)
Murgul: Hasan Çavuş (Cumhur İttifakı)
Hopa: Kemal Gazioğlu (Cumhur İttifakı)
Kemalpaşa: Yener Balkaya
Şavşat: Ahmet Sinan Öztürk (Cumhur İttifakı)
Yusufeli: Eyüp Aytekin
Cumhuriyet Halk Partisi
Artvin merkez: Demirhan Elçin (Millet İttifakı)
Ardanuç: Yıldırım Demir (Millet İttifakı)
Arhavi: Vasfi Kurdoğlu (Millet İttifakı)
Borçka: Ercan Orhan (Millet İttifakı)
Hopa: Taner Ekmekçi
Kemalpaşa: Ergül Akçiçek (Millet İttifakı)
Murgul: Erkan Şeyhoğlu
Şavşat: Nihat Acar (Millet İttifakı)
Yusufeli: Barış Demirci (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Kemalpaşa: Erhan Şahin
Yusufeli: Erdal Demirci
İYİ Parti
Hopa: Turan Kasımoğlu
Saadet Partisi
Artvin merkez: Gültekin Soydan
Ardanuç: Şahin Alaçam
Arhavi: Etem Ergüney
Borçka: Mustafa İskenderoğlu
Hopa: Server Eksilmez
Kemalpaşa: Turgay Karagöz
Murgul: Ali Kiraz
Şavşat: Mikail Koca
Yusufeli: Mustafa Aksoy
Bağımsız Türkiye Partisi
Artvin merkez: Recep Ali Durmuş
Ardanuç: Murat Kars
Arhavi: Özgürhan Magunacı
Borçka: Osman Keskin
Hopa: Cihad Akın
Kemalpaşa: Fatih Mercan
Murgul: Savaş Gündüz
Şavşat: Fatih Keskin
Yusufeli: Niyazi Aydemir
Demokratik Sol Parti
Artvin merkez: Hüseyin Kul
Vatan Partisi
Hopa: Yusuf Vayiç
Bağımsız adaylar
Artvin merkez: Mustafa Polat
Arhavi: Turan Turgay Hatinoğlu
Hopa: Şener Cihan
Şavşat: Zeki Bilgin