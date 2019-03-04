Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor - Artvin

Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor - Artvin

Artvin'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor - Artvin

Artvin'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Artvin'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Artvin'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Artvin merkez: Mehmet Kocatepe (Cumhur İttifakı)

Ardanuç: Fahri Acar (Cumhur İttifakı)

Arhavi: Coşkun Hekimoğlu (Cumhur İttifakı)


Borçka: Aslan Atan (Cumhur İttifakı)


Murgul: Hasan Çavuş (Cumhur İttifakı)


Hopa: Kemal Gazioğlu (Cumhur İttifakı)


Kemalpaşa: Yener Balkaya


Şavşat: Ahmet Sinan Öztürk (Cumhur İttifakı)


Yusufeli: Eyüp Aytekin


Cumhuriyet Halk Partisi

Artvin merkez: Demirhan Elçin (Millet İttifakı)


Ardanuç: Yıldırım Demir (Millet İttifakı)


Arhavi: Vasfi Kurdoğlu (Millet İttifakı)


Borçka: Ercan Orhan (Millet İttifakı)


Hopa: Taner Ekmekçi


Kemalpaşa: Ergül Akçiçek (Millet İttifakı)


Murgul: Erkan Şeyhoğlu


Şavşat: Nihat Acar (Millet İttifakı)


Yusufeli: Barış Demirci (Millet İttifakı)


Milliyetçi Hareket Partisi


Kemalpaşa: Erhan Şahin


Yusufeli: Erdal Demirci

İYİ Parti


Hopa: Turan Kasımoğlu


Saadet Partisi


Artvin merkez: Gültekin Soydan

Ardanuç: Şahin Alaçam


Arhavi: Etem Ergüney

Borçka: Mustafa İskenderoğlu


Hopa: Server Eksilmez


Kemalpaşa: Turgay Karagöz


Murgul: Ali Kiraz


Şavşat: Mikail Koca


Yusufeli: Mustafa Aksoy

Bağımsız Türkiye Partisi


Artvin merkez: Recep Ali Durmuş


Ardanuç: Murat Kars


Arhavi: Özgürhan Magunacı


Borçka: Osman Keskin


Hopa: Cihad Akın


Kemalpaşa: Fatih Mercan

Murgul: Savaş Gündüz

Şavşat: Fatih Keskin


Yusufeli: Niyazi Aydemir

Demokratik Sol Parti


Artvin merkez: Hüseyin Kul


Vatan Partisi


Hopa: Yusuf Vayiç


Bağımsız adaylar

Artvin merkez: Mustafa Polat


Arhavi: Turan Turgay Hatinoğlu

Hopa: Şener Cihan

Şavşat: Zeki Bilgin

Kaynak: AA
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