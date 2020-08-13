Kesimoğlu'ndan İmamoğlu'na ziyaret Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Güncel konuların görüşüldüğü ziyaret ile alakalı kısa bir açıklama yapan Mehmet Siyam Kesimoğlu: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı değerli yol arkadaşım Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret ettim. Bölgemizin önemli bir gerçeği olan depreme karşı, birlikte önlem alma konusunda mutabık kaldık. Karşılıklı olarak çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik" Dedi.

Kaynak: Bültenler