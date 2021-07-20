Kesimhanelerde yoğunluk sürüyor
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Kesimhanelerde yoğunluk sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal - Haberler | Yerel

Kesimhanelerde yoğunluk sürüyor Kocaeli'de bayramın ilk günü kurbanlarını kesmek isteyen vatandaşlar kesimhanelere akın etti.

Kesimhanelerde yoğunluk sürüyor

KOCAELİ - Kocaeli'de bayramın ilk günü kurbanlarını kesmek isteyen vatandaşlar kesimhanelere akın etti. Sabah erken saatlerde başlayan kesim yoğunluğu günün ilerleyen saatlerinde de devam ediyor.

Kocaeli'de Kurban Bayramı'nın birinci gününde kurban pazarları ve kesimhanelerde yoğunluk yaşanıyor. Sabah namazının ardından başlayan kurban kesimi, günün ilerleyen saatlerinde de sürüyor. Hijyen kurallarına dikkat edilerek kesilen kurbanlar, poşetlenerek sahiplerine teslim ediliyor.

"İşi bilmeyen kendi başına kurban kesmemeli"

20 yıldır profesyonel olarak kurbanlık hayvan kesimi yaptığını söyleyen kesimhane işletmecisi Hüsamettin Yıldız, "Allah'ıma şükürler olsun kazasız, belasız vatandaşımıza etlerini teslim ediyoruz. Sabah namazından sonra kesimlerimize başladık ve yoğunluk hala devam ediyor. Kesimlerimiz yarın da devam edecek, şu anda çok memnunuz. Kendi başına kurban kesen vatandaşlarımız oluyor. İşi bilmeyen lütfen kurban kesmesin çünkü hayati mesele taşıyor. Ben senelerdir bu işi yapıyorum, en büyük temennim kimsenin tırnağına zarar gelmemesidir" dedi.

"İşi ehline bırakmak lazım"

Kurbanlık hayvanını kestirmek için kesimhaneye gelen Mehmet Korkmaz ise "Allah kabul ederse kurban ibadetimizi yerine getiriyoruz. Her şey de olduğu gibi kurban kesiminde de işi ehline bırakmak lazım. Benim gibi insanlar bu işin ehli olmadığı için kendi başına hayvan kesmesi zor olur. Kesimler burada daha temiz, düzenli ve profesyonelce yapılıyor. Bizde bu yüzden bunu tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kesimhanelerde yoğunluk sürüyor
Kesimhanelerde yoğunluk sürüyor
Kesimhanelerde yoğunluk sürüyor
Kesimhanelerde yoğunluk sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal

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