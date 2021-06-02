Kesilen küçükbaş hayvanların parçalarını sulama kanalına attılar
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Kesilen küçükbaş hayvanların parçalarını sulama kanalına attılar

Kesilen küçükbaş hayvanların parçalarını sulama kanalına attılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Ortaca ilçesinde sulama kanalında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce atılan küçükbaş hayvan parçaları bulundu.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde sulama kanalında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce atılan küçükbaş hayvan parçaları bulundu.

Tepearası Mahallesi Çayağzı mevkisinde vatandaşlar tarafından, sulama kanalının içinde küçükbaş hayvan parçaları bulundu. Hayvan atıklarının gelişigüzel sulama kanalına atılmasının hem çevreye hem de insan sağlığına zarar verdiğini dile getiren mahalle sakinleri, bölgeden kötü kokuların yayıldığını aktardı.

Tepearası Mahallesi Muhtarı Temel Hakkı İpek, sulama ve kurutma kanallarına çuvallar içinde hayvan atıkları bırakıldığını söyledi. İpek; "Hayvanların işkembeleri, bacakları, derileri kanala atılıyor. Bunun kim tarafından yapıldığı bilinmiyor. Biz bu atıkları temizleyip gömdük. Kaçak hayvan kesimi olmasından şüpheleniyoruz. Bu hayvanlar sağlıklı mı kesildi yoksa öldüğü için mi kesildi bu bilinmiyor. İnsan sağlığına zararlı bu konuyla yetkililerin ilgilenmesini istiyoruz" dedi.

Sulama Birliği Görevlisi Selahattin Sosyal da, hayvan atıklarının atıldığı kanallardan bölgedeki çok sayıda arazinin sulandığını belirtti. Sosyal, "Küçükbaş hayvanlar çuvallar içinde atılmış, kanaldan vatandaşlar arazilerini suluyor. Ayrıca büyükbaş hayvanları su içiyor. Çevre kirliliği yaşanıyor, kokudan yakınından geçemezsiniz" diye konuştu.

Mahalle sakini Mestan Acar ise hayvan atıklarının bırakıldığı bölgede arazisi olduğunu ifade etti. Durumdan şikayetçi olduklarını anlatan Acar; "Orada bahçem var. Bu kanaldan bahçemi suluyorum. Hayvan atıklarının bırakıldığı ve kirlenen suyla arazimi suluyorum. Ayrıca hayvanlarımız oradan su içiyor. Bunu yapanların bulunması gerekir" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kesilen küçükbaş hayvanların parçalarını sulama kanalına attılar
Kesilen küçükbaş hayvanların parçalarını sulama kanalına attılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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