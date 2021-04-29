Kesilen cezalara tepki gösterip itiraz ettiler ama sonuç alamadılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kesilen cezalara tepki gösterip itiraz ettiler ama sonuç alamadılar

Kesilen cezalara tepki gösterip itiraz ettiler ama sonuç alamadılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilere yönelik yapılan denetimde, yasağa uymayanlara para cezası yazıldı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilere yönelik yapılan denetimde, yasağa uymayanlara para cezası yazıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yoğun mesai harcayan Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vaka artışlarının ardından denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler, ilçenin değişik yerlerinde, uygulama alanları oluşturdu. Trafik polisleri sürücülerin ehliyet ve kimlik kontrollerinin yanı sıra, izin belgelerini inceledi. Kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlar hakkında 3 bin 150 TL tutarında ceza makbuzu düzenlendi.

"Benim kiraz bahçem var, oraya arı götürüyorum"

Burdur Caddesi'nde gerçekleşen denetimde izin belgesi sorulan bir vatandaş, "Benim kiraz bahçem var, oraya arı götürüyorum, beni durduran bekçi, 'bu saatte ne geziyorsun, sen kimsin' gibi laflar söyledi" dedi. Bunun üzerine polis ekipleri, "Amcacığım ne olur bak etrafı rahatsız ediyorsun, lütfen bağırma. Biz kural ve kanunları uyguluyoruz" diyerek bağıran adamı sakinleştirmeye çalıştı. Bunun üzerine kişi, "Benim torunum yaşındaki bekçi bana bağırarak hakarette bulunamaz, beni sanki 500 lira ile bin lira ile idam edecekler" dedi.

Kısıtlamayı ihlal eden bir başka vatandaş ise, "Tamam olabilir, biz de yedik, biz de tamir için yola gidiyorduk. Senin motorun arıza yapınca çağırdığında bizi arasan biz gelmeyecek miyiz? Bak tamir için giderken biz de ceza yedik" dedi.

Vatandaşa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kesilen cezalara tepki gösterip itiraz ettiler ama sonuç alamadılar
Kesilen cezalara tepki gösterip itiraz ettiler ama sonuç alamadılar
Kesilen cezalara tepki gösterip itiraz ettiler ama sonuç alamadılar
Kesilen cezalara tepki gösterip itiraz ettiler ama sonuç alamadılar
Kesilen cezalara tepki gösterip itiraz ettiler ama sonuç alamadılar
Kesilen cezalara tepki gösterip itiraz ettiler ama sonuç alamadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ailesi serada çalışırken su dolu çukura düşen minik Arif, boğuldu
Ailesi serada çalışırken su dolu çukura düşen minik Arif, boğuldu
8 yaşındaki çocuk tabancayla vuruldu! Dehşet anları kamerada
8 yaşındaki çocuk tabancayla vuruldu! Dehşet anları kamerada
KONYAALTI SAHİLİ'NDE 'ZEHİRLİ EKMEKLE' BALIK AVI
KONYAALTI SAHİLİ'NDE 'ZEHİRLİ EKMEKLE' BALIK AVI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Engin Altay Mustafa Şentop
Magazin Ebru Gündeş Meral Kaplan Burcu Biricik Yılmaz Erdoğan
Spor Diego Gökhan Töre Bülent Uygun Ali Tandoğan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kesilen cezalara tepki gösterip itiraz ettiler ama sonuç alamadılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 12:01:02. #1.16#

title