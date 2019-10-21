Kesilen asırlık ağacın yerine fidan dikildi

21.10.2019 16:12

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde devrilme riski olduğu için kesilen asırlık çınarın yerine fidan dikildi.

Yürüyüş Yolu'nda Fevziye Camisi önündeki mekanik direnci düşük ve tedavi edilemeyecek derecede çürüğü olduğu için geçen hafta kesilen 10 tescil numaralı ağacın yerine fidan dikimi yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, dikilen çınar fidanının altını birlikte kapattı.

Büyükakın, yaptığı konuşmada, Yürüyüş Yolu'ndaki asırlık çınar ağaçlarının röntgenin çekildiğini ve iç yapılarının incelendiğini söyledi.

Tehlike arz eden ağaçlar hakkında çalışma yapıldığını aktaran Büyükakın, "Geçen hafta burada tehlike arz eden çınar ağacı, izin alınarak kesildi. Kesilen ağacımızın yerine yenisini diktik. Tespitler yapıldıkça, Anıtlar Yüksek Kurul'dan izin alınarak yenileri ile değiştirilecek. Şimdilik tespit edilen başka çürük ağaç yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA