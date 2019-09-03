Kesilen ağacın altında kalan kişi öldü
Bartın'da kesilen ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Bartın'da kesilen ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hasankadı beldesi Karşıyaka Mahallesi'nde ormanlık alanda hayvanlarını otlatan Ramazan Akbağ'ın (57) üzerine daha önce kesilen ağaç devrildi.
Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akbağ'ın öldüğünü belirledi.
AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Akbağ'ın cesedi, incelemelerin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.