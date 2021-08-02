Kesilecek denilen bacakla Türkiye'den yeni hayata koştu
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Kesilecek denilen bacakla Türkiye'den yeni hayata koştu

Kesilecek denilen bacakla Türkiye'den yeni hayata koştu
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Nadir görülen doğuştan kemik kaynanama hastalığı (Konjenital Tibia Psödoartrozu) nedeniyle bacağının kesilmesi gerektiği söylenen 17 yaşındaki Belma Muratoviç, Türkiye'de Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde yapılan başarılı bir ameliyatın ardından yürümeye başladı.

Nadir görülen doğuştan kemik kaynanama hastalığı (Konjenital Tibia Psödoartrozu) nedeniyle bacağının kesilmesi gerektiği söylenen 17 yaşındaki Belma Muratoviç, Türkiye'de Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde yapılan başarılı bir ameliyatın ardından yürümeye başladı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi açıklamasına göre, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Türkiye'nin dünyanın sağlık merkezi olma hedefine bir tuğla daha koydu. Ülkesi Bosna Hersek'te bacağının kesilmesi gerektiği söylenen 17 yaşındaki Belma Muratoviç, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Azboy liderliğinde yapılan başarılı tedaviyle hem bacağını kurtarmanın hem de yürüyerek hastaneden taburcu olmanın sevincini yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. İbrahim Azboy, "Bosnalı genç kızımız, hem doğuştan kemik kaynamaması hastalığı için yapılan cerrahi ve hem de zaman içinde kemikte meydana gelmiş olan ileri derecede ki şekil bozukluğunun da aynı anda düzeltilmesini içeren bir ameliyatla sağlığına kavuştu. Kızımız bize tekerlekli sandalyede, yürüyemez halde müracaat etti. Doğuştan, nadir görülen kemik kaynamama hastası olan Belma'nın bacağında zaman içinde gelişmiş olan ileri derecede eğrilik olduğunu ve kırığının da kaynamadığını gözlemledik. Hasta 2 yaşında iken sol bacağında kırık gelişmesi nedeniyle bir ameliyat geçirmiş. Ancak zaman içerisinde bacağında eğrilik gelişmiş kırığı kaynamamış ardından bu sene bacağı tekrar kırılmış. Geçtiğimiz nisan ayında bacağındaki eğriliğin çok belirgin olması ve içindeki implantın kemiğe saplanmış olması nedeniyle hastaya ülkesinde ameliyat olamayacağı hatta bacağının kesilmesi söylenmiş." ifadelerini kullandı.

Şekil bozukluğu ve kemiğinde ciddi eğrilik olduğu için kemiğini düzeltici bir ameliyat gerçekleştirdiklerini aktaran Azboy, "Kemiğin kaynaması için hastanın leğen kemiğinden kemik alıp o bölgeye naklettik. Ayrıca hastanın bacağındaki eski implantı çıkardık yerine kilitli çivi sistemiyle bacak eğriliğini düzeltip kırığını da kaynatmak için bir ameliyat gerçekleştirdik. Ameliyat sonrasında hastanın bacağındaki eğrilik tamamen düzeldi. Hastamızın yürümesine ve ameliyatlı bacağına basmasına izin verdik. Ameliyat sonrası süreci grafi kontrolleri ile yakından takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bacağımın düzelmiş olduğunu görmek bir mucize"

Belma Muratoviç de ülkesindeki hekimlerin bacağının kesilmesi gerektiğini söylediğini ve bunun üzerine tedavi arayışına başladıklarını belirten Muratoviç, şunları kaydetti:

"Bacağımdaki eğrilik ve şekil bozukluğu, kırıklarımın kaynamaması ve özellikle bacağımın kesilecek olma ihtimali beni çok korkutuyordu. Ben de araştırmalarım ve arkadaşlarımın tavsiyelerini dinleyerek babamla Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne geldim. Ayağım ilk kırıldığında 2 yaşındaydım ondan dolayı o dönemde neler yaşadığımı hatırlamıyorum. Bacağım ilk kırıldığı dönemde bana platin takılmış fakat bunu aileme söylememişler ve bacağım nisan ayında 2'nci kez kırıldığında bacağımda platin olduğunu öğrendim. Zaman içinde bacağımdaki eğrilik çok ilerledi. 4 ay önce bacağım tekrar kırıldı. Umutlarım tükenmişti. Şimdi bacağımın düzelmiş olduğunu görmek bir mucize benim için. Ameliyatımı gerçekleştiren Prof. Dr. İbrahim Azboy ve ekibine minnettarım. Ülkemde eğitimime devam etmeyi hedefliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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