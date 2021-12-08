Kesikbaş cinayetinde faili arama çalışmaları sürüyor

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in başının kesilmiş ve toprağa gömülmüş halde bulunmasının ardından olayın failini yakalama çalışmaları sürüyor.

Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Dursunlar köyünde geçen 21 Kasım günü başı kesilmiş ve toprağa gömülü halde bulunan 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in katil zanlısını yakalama çalışmaları devam ediyor. Öldürülen Mustafa Keleş'in kardeşi İ.K.'nin çelişkili ifadeler verdiği iddiası üzerine evinde yeniden arama çalışması yapıldı. Öldürülen Mustafa Keleş'in köy sakinlerinden C.T. ve kardeşi İ.K. arasında ev satın alma ve arazi anlaşmazlığı konusunda geçmişte tartışmalar yaşadığı iddiası üzerine her iki ismin ifadelerine başvurulmuştu.

Araştırmalarını derinleştiren ekipler Mustafa Keleş'in kardeşlerinin yaşadığı evde de arama çalışması yaptı. Kan lekesi olan kıyafet ve depoda bulunan baltanın kriminal incelemesi sürüyor. İddiaya göre Mustafa Keleş'in kardeşi İ.K.'nin başındaki yara izini açıklayamadığı öne sürülürken jandarma ekipleri evde yeniden arama çalışması yaptı.

Bir görgü tanığının iddiasına göre İ.K.'nın sepetinde balta gördüğü öne sürülürken İ.K. ise olay günü hiç dışarıya çıkmadığını söylediği öğrenildi. İ.K.'dan alınan DNA örnekleri ile köylülerden alınan örneklerin sonuçları için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor beklenirken olayın failini yakalama çalışmaları sürüyor.

İHA'ya konuşan Mustafa Keleş'in diğer kardeşi Kamil Keleş, "Ölen Mustafa Keleş benim ağabeyim. Başımız sağ olsun. Ben olay günü hastanede yatıyordum. Ağabeyim bu duruma geldikten sonra bana telefon ettiler. Olayı duyunca hastaneden taburcu olup köye geldim. Ağabeyimi kaybettik. Hak eden çeksin. Kim yaptıysa çeksin. Bir an evvel bulunsun. Biz de rahat edelim" diye konuşmuştu. - ZONGULDAK