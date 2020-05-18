Keşif yapıp bisiklet çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
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Keşif yapıp bisiklet çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan bisikleti keşif yaprak çalan hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerasına tarafından görüntülendi.

Keşif yapıp bisiklet çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
18.05.2020 09:52 | Son Güncelleme: 18.05.2020 09:52

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan bisikleti keşif yaprak çalan hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerasına tarafından görüntülendi.

Olay 15 Mayıs'ta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi 244 sokakta oturan Abdullah İlbay, bisikletini evinin bahçesine bıraktı ve evine gitti. Ardından gece saatlerinde kimliği öğrenilemeyen bir kişi, bahçe duvarından atlayarak İlbay'ın evine girdi. Bisikleti bahçe kapısına getiren zanlı, bahçe duvarından atlayarak sokakta biraz vakit geçirip, tekrar bahçe duvarına çıkarak duvarın dibine koyduğu bisikleti alarak duvardan atladı. Aldığı bisiklete binen hırsızlık şüphelisi olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan hırsızlık olayı saniye saniye başka bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bisikletinin çalındığını vurgulayan Abdullah İlbay, "Bizim bahçede bisikleti çalmışlar. Başkası mağdur olmaması için dikkatli olsunlar" dedi.

Güvenlik güçleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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