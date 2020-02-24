Keşif yapılmadığı gerekçesiyle istinaftan dönen cinayet davasının görülmesine devam edildi

24.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:08

Adana'da komşular arasında çıkan silahlı çatışmada yoldan geçen kadının ölmesi, bir kadının yaralanmasıyla ilgili davada verilen kararın olay yerinde keşif yapılmadığı gerekçesiyle istinaf mahkemesince bozulmasının ardından 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararı yargılama sürecinde olay yerinde keşif yapılmadığı gerekçesiyle bozdu.

Bozma kararı üzerine Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmada tutuksuz sanıklardan Ersin E. ile tarafların avukatları hazır bulundu, sanık İbrahim Kusen ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kurulamadığı için katılamadı.

Savcı, Kusen'in tutukluluğunun devamına ve olay yerinde keşif yapılmasına karar verilmesini istedi.

Sanık Kusen'in avukatı ise keşif yapılması halinde müvekkilinin suçsuz olduğunun ortaya çıkacağını öne sürerek tahliyesini talep etti.

Sanık Ersin E. de eski savunmalarını yineleyerek, olay yerinde keşif yapılmasını istedi.

Sanık Kusen'in tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, keşif yapılması ve eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde 26 Aralık 2016'da sokakta av tüfeğiyle havaya ateş eden İbrahim Kusen komşusuyla tartışmış, tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu yoldan geçen Hatice Kazma (67) hayatını kaybetmiş, Gül Kazma yaralanmıştı.

Yargılama sonucu sanıklardan İbrahim Kusen "öldürme, yaralama ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaktan" 17 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanıklardan 5'i "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaktan" beşer ay hapisle cezalandırılmış, hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmişti.

Diğer 3 sanık ise beraat etmişti.

Kaynak: AA