Keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan polislerin isimleri zırhlı araçlara verildi Hakkari Emniyet Müdürlüğü, Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 2 polis memurunun isimlerini zırhlı araçlara verdi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 2 polis memurunun isimlerini zırhlı araçlara verdi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğünün sosyal paylaşım hesabından yapılan açıklamada, 15 Temmuz günü insanlı keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan polis memurları Onur Ramazan Bayram ile Burak Derya'nın isimlerinin zırhlı araçlara verildiği belirtildi.

Kazada 7 emniyet mensubu şehit olmuştu.

Kaynak: AA