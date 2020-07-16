Keşif uçağı düştü: 7 şehit
Van'da keşif için havalanan uçak görevden dönerken Artos dağına çarptığı ve içerisinde bulunan 2'si pilot 5'i teknik personel toplamda 7 kişi şehit oldu.
16.07.2020 09:22 | Son Güncelleme: 16.07.2020 10:21
Van'da keşif için havalanan uçak görevden dönerken Artos dağına çarptığı ve içerisinde bulunan 2'si pilot 5'i teknik personel toplamda 7 kişi şehit oldu.
Kaza sonrası Van'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Açıklama sonrası Soylu kaza yerine doğru helikopter arcılığıyla harekete geçti.
(İHA)
Kaynak: İHA