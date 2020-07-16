Keşif uçağı düştü: 7 şehit
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Keşif uçağı düştü: 7 şehit

Keşif uçağı düştü: 7 şehit Van'da keşif için havalanan uçak görevden dönerken Artos dağına çarptığı ve içerisinde bulunan 2'si pilot 5'i teknik personel toplamda 7 kişi şehit oldu.

16.07.2020 05:20 | Son Güncelleme: 16.07.2020 05:42

Keşif uçağı düştü: 7 şehit

VAN - Van'da keşif için havalanan uçak görevden dönerken Artos dağına çarptığı ve içerisinde bulunan 2'si pilot 5'i teknik personel toplamda 7 kişi şehit oldu.

Kaza sonrası Van'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Açıklama sonrası Soylu kaza yerine doğru helikopter arcılığıyla harekete geçti.

Keşif uçağı düştü: 7 şehit

Kaynak: İHA

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