"Keşif Isparta" Yolculuğu Devam Ediyor

Isparta'nın tarihi, kültürel, doğal ve sanatsal değerlerini tanıtmak amacıyla başlatılan "Keşif Isparta" yolculuğuna devam ediyor. SDÜ'nün genç gezginleri her hafta sonu farklı rotaları keşfediyor.

Gezerek öğrenen, bulundukları şehrin değerlerini yakından tanıyan öğrencilerimiz, bu hafta "Atabey Ertokuş Medresesi", "İslamköy Demokrasi Müzesi", Eğirdir ilçesinde bulunan "Dündar Bey Medresesi", "Hızır Bey Cami", "Kemer Minaresi", "Eğirdir Kalesi" ve tarihi "Eğirdir Evi"ni ziyaret etti. Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök tarafından karşılanan öğrenciler, Liman Tesislerinde öğle yemeği yedi, tekne ile göl turu yaptı.

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