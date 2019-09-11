Keşif: İki yeni elektrikli yılan balığı türü bulundu; 860 voltluk elektrik enerjisi yayabiliyor

11.09.2019 18:15

Amazon deltasında iki yeni elektrikli yılan balığı türü keşfedildi. DNA araştırmaları sonucu tespit edilen yeni yılan balıklarından biri, ürettiği 860 voltluk elektrik enerjisi bakımından yeni bir rekorun sahibi olabilir.



Araştırmacılar yeni keşfin Amazon deltasındaki biyolojik çeşitliliğin ne kadar çok olduğunu bir kere daha ispatladığını ve bu bölgenin yok edici dış etkilerden korunması gerektiğini bir kere daha ortaya koyduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle