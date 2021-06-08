Keşif dönüşü kaza: 1 asker şehit oldu, 1'i avukat, 3 sivil öldü (3)
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Keşif dönüşü kaza: 1 asker şehit oldu, 1'i avukat, 3 sivil öldü (3)

Keşif dönüşü kaza: 1 asker şehit oldu, 1'i avukat, 3 sivil öldü (3)
Demirören Haber Ajansı / İlhami Turan - Haberler | Güncel

KAZA KURBANI AVUKAT AVUNCA TOPRAĞA VERİLDİKağızman ilçesine bağlı Karagüney köyündeki keşif sonrası meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden avukat Metin Avunca için saat 21.00'de ilçe mezarlığında cenaze namazı kılındı.

KAZA KURBANI AVUKAT AVUNCA TOPRAĞA VERİLDİ

Kağızman ilçesine bağlı Karagüney köyündeki keşif sonrası meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden avukat Metin Avunca için saat 21.00'de ilçe mezarlığında cenaze namazı kılındı. Yakınları ve vatandaşların katıldığı cenaze namazı sonrası Avunca, gözyaşları arasında toprağa verildi.Bu arada trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Egemen Öztürk'ün cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından memleketi İzmir'e gönderileceği öğrenildi. Kazada hayatlarını kaybeden Eyüp ve Gülcihan Bozyel kardeşlerin de yarın toprağa verileceği bildirildi.


Keşif dönüşü kaza: 1 asker şehit oldu, 1'i avukat, 3 sivil öldü (3)
Keşif dönüşü kaza: 1 asker şehit oldu, 1'i avukat, 3 sivil öldü (3)
Keşif dönüşü kaza: 1 asker şehit oldu, 1'i avukat, 3 sivil öldü (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlhami Turan

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Keşif dönüşü kaza: 1 asker şehit oldu, 1'i avukat, 3 sivil öldü (3) - Haberler
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